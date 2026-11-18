احتفلت السفارة الفلسطينية في العاصمة لشبونة يوم 16-11-2026 بيومها الوطني، وذلك للمرة الأولى عقب الاعتراف البرتغالي الرسمي بدولة فلسطين. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً لشخصيات سياسية ورسمية برتغالية، إلى جانب مبعوثين عن رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والبرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي.

مشاركة رسمية ودبلوماسية وحضور الطفلتين ديمة وملك

تضمن الحضور ممثلين عن المجتمع المدني ومتضامنين وأفراد الجالية الفلسطينية المقيمة في البلاد. وحضرت الطفلتان الفلسطينيتان ديمة وملك الفعالية بعد وصولهما إلى الأراضي البرتغالية بغرض العلاج من إصابات تعرضتا لها جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

بدأت مراسم الاحتفال بعزف فرقة موسيقى الحرس الوطني الجمهوري البرتغالي للنشيدين الوطنيين الفلسطيني والبرتغالي. وعرض الحفل شريطاً مصوراً يوثق محطات العلاقات الثنائية وتطورها وصولاً إلى الموقف الداعم الذي تمثل في الاعتراف بدولة فلسطين.

كلمة السفيرة روان سليمان

أكدت سفيرة دولة فلسطين لدى البرتغال روان سليمان، في كلمتها خلال المناسبة، على المغزى التاريخي لهذا الحدث وأهمية الخطوة البرتغالية في مؤازرة الحقوق الوطنية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة. وأوضحت أن هذه الاحتفالية تقام بالتزامن مع تواصل الاحتلال والألم الإنساني الحاد في قطاع غزة، فضلاً عن تفاقم مأساة العائلات النازحة بفعل الأمطار وموجات البرد وتهدم المنازل وتضرر الخيام وحظر إدخال الإمدادات الإغاثية.

ولفتت سليمان إلى أن قصة الطفلتين ديمة وملك تجسدان آلام أطفال فلسطين وبسالتهم وإصرارهم على التشبث بالحياة والأمل. ووجهت الشكر للبرتغال على استضافتها للطفلتين وتأمين العلاج اللازم لهما.

وأثنت السفيرة على اختيار البرتغال عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي للمدى الزمني 2027-2028، متوقعةً أن تؤدي دوراً فاعلاً في الدفاع عن المدنيين ومساندة المطالب الفلسطينية وإرساء سلام عادل.