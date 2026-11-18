تفاصيل إطلاق المشروع الحكومي

كشفت الحكومة المصرية يوم الأربعاء عن بدء تنفيذ مشروع "نيفيرا" السياحي والعمراني في الجهة الغربية من القاهرة الكبرى. جرت مراسم الإعلان داخل مقر الحكومة الواقع في العاصمة الجديدة، وشهدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

امتدت المساحة الإجمالية للمشروع لتصل إلى 36 مليون متر مربع، وهو ما يعادل نحو 8571 فداناً. يسعى المخطط إلى خلق حوالي 6 آلاف غرفة فندقية وتوفير 450 ألف فرصة عمل جديدة.

موقع استراتيجي واتفاقيات الشراكة

يتمركز المشروع على الطريق الدائري الأوسطي ضمن نطاق محافظة الجيزة. ويقترب الموقع من الأهرامات ومناطق سقارة ودهشور وأبو صير بالإضافة إلى مطار سفنكس الدولي.

شهد الحفل توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة "نيفيرا مصر للتنمية المستدامة" ومجموعة "حسن علام" القابضة بهدف تطوير المشروع. كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية أخرى بين شركة "نيفيرا".

مكونات التطوير والمراحل الأولى

أوضح مصطفى مدبولي أن المشروع يندرج تحت مظلة استراتيجية حكومية تستهدف تطوير النطاق الجغرافي الممتد من أهرامات الجيزة وسقارة وحتى مطار سفنكس الدولي. وبين حسن علام أن الشريحة الأولى للمشروع تغطي مساحة 10 ملايين متر مربع.

تحتوي المرحلة الأولى على فنادق إلى جانب مناطق تجارية وسكنية وتعليمية وخدمات للمؤتمرات. ويشتمل المخطط العام على مدينة ترفيهية واسعة ومناطق تسوق ومطاعم ومركز للمؤتمرات ومنشآت سكنية وخدمية متكاملة.