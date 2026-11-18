أجرت شركة أوبين إيه آي تحديثاً شاملاً على خاصية تحويل الكلام المنطوق إلى نصوص كتابية داخل تطبيق تشات جي بي تي يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويهدف هذا التطور التقني إلى رفع كفاءة الاستخدام الصوتي للمنظومة.

إطلاق ميزة "لايف ديكتاشن" للبث المباشر

طرحت الشركة ميزة "لايف ديكتاشن" المخصصة للبث المباشر للإملاء عبر تطبيقها الذكي. وأكد حساب تشات جي بي تي في منصة إكس يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 أن هذه الخاصية الجديدة جعلت عمليات الإملاء أكثر سرعة واعتمادية.

تتم عملية تحويل الكلمات المسموعة إلى نصوص مقروءة بشكل فوري مع النطق بها. وأوضحت المؤسسة أن هذا الأداء السريع يسهم بوضوح في تقليص فترات الانتظار اللازمة للحصول على النسخ المكتوبة.

إزالة سقف الدقائق العشر للإملاء الصوتي

شملت التحديثات الجديدة الاستغناء الكامل عن الحد الأقصى السابق المفروض على التسجيلات والذي كان يبلغ عشر دقائق. وأكد أتي إيليتي، المسؤول عن تطوير الميزات الصوتية في شركة أوبين إيه آي، أن إلغاء هذا القيد الزمني تحقق نتيجة لترقية نظام بث الإملاء.