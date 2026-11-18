إطلاق النسخة التجريبية الأولى لواجهة التشغيل

أطلقت شركة سامسونج يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 أول نسخة تجريبية من واجهة (ون يو آي 9.5) المخصصة لسلسلة هواتف (جالاكسي إس 26). وحمل هذا الإصدار الجديد ترقية بارزة لميزة شاشة الخصوصية في هاتف (جالاكسي إس 26 ألترا).

آلية العمل التقنية لإخفاء البيانات

تعتمد تقنية شاشة الخصوصية على التحكم الفيزيائي بالبكسل لمنع المشاهدة الجانبية للشاشة بدقة. وتستطيع هذه التقنية إخفاء الإشعارات الحساسة أو أرقام التعريف الشخصية أو الأنماط أو كلمات المرور تلقائياً لحماية بيانات المستخدمين.

تخصيص الحماية داخل التطبيقات

يتيح التحديث الجديد ضبط شاشة الخصوصية لتعمل عند فتح ميزات حساسة محددة داخل التطبيقات وليس عند تشغيل التطبيق فقط. وتعمل هذه الميزة أيضاً عند استخدام ميزة قفل التطبيقات بشكل كامل.

التطبيقات المدعومة في الإصدار الجديد

تشمل التطبيقات المدعومة تطبيق (جاليري) عند فتح ألبوم خاص، ووضع التصفح السري في متصفح (سامسونج إنترنت)، إضافة إلى الملاحظات المقفلة في تطبيق (سامسونج نوتس).