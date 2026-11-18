العودة للتدريبات بعد غياب طويل

عاد المدافع جيوفاني ليوني إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول لنادي ليفربول. جاءت هذه العودة بعد فترة غياب امتدت لمدة ١٤ شهراً كاملة. واجه اللاعب إصابة معقدة للغاية في الركبة أبعدته عن الملاعب طوال تلك الفترة.

تفاصيل الإصابة وانضمام اللاعب

انتقل المدافع الشاب إلى صفوف ليفربول قادماً من نادي بارما في صيف عام ٢٠٢٥. دفع النادي حينها مبلغ ٣٥ مليون يورو إلى جانب الإضافات لضم اللاعب الذي كان يبلغ من العمر ١٨ عاماً. تعرض المدافع لتلك الإصابة وغادر الملعب على حمالة بعد مرور ٨٠ دقيقة من مباراته الأولى الأساسية. وقعت تلك الإصابة خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق بنتيجة ٢-١ ضد ساوثهامبتون ضمن الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في شهر سبتمبر الماضي.

مضاعفات التأهيل وتصريحات المدرب

أدى تمزق الرباط الصليبي في البداية إلى توقع غياب يمتد لتسعة أشهر فقط. غير أن مضاعفات عملية التعافي تسببت في مد فترة الغياب لتصل إلى ١٤ شهراً. أوضح مدرب ليفربول أندوني إيراولا الشهر الماضي أن هناك تأخيراً طرأ على البرنامج العلاجي. أشار المدرب حينها إلى أن عودة اللاعب للتدريبات أصبحت متوقعة خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر.

موقف النادي والمشاركة المقبلة

نشر نادي ليفربول مقاطع مصورة توثق هذه العودة. تظهر التسجيلات المدافع الإيطالي الشاب أثناء عمليات الإحماء ومشاركته زملائه في تدريبات التمرير. رغم هذه العودة، لا يُتوقع جاهزية ليوني للمشاركة بشكل فوري. يستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع ولن يكون اللاعب متاحاً فيها.