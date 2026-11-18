إنهاء الارتباط

أعلن نادي ليستر سيتي يوم الأربعاء عن قطع علاقته التجارية مع شركة المراهنات "بي سي جيم" (BC Game) التي كانت تتولى رعاية قمصان الفريق الكروي. وجاء هذا القرار المشترك لينهي التعاون الذي بدأ بين الطرفين مع مطلع موسم 2024-25.

أصدرت إدارة النادي بياناً رسمياً يوضح التوصل إلى تسوية متبادلة تفضي بوقف الشراكة فوراً. كما تضمن البيان عبارات شكر للشركة على تعاملها الإيجابي والبناء في الوصول إلى هذا الاتفاق.

أسباب الانفصال

جاءت هذه الخطوة عقب تعاقد شركة المراهنات مع الممثلة الإباحية إيفا إلفي لتلعب دور سفيرة للعلامة التجارية في وقت سابق من الشهر الحالي. ونشرت الشركة حينها مقطع فيديو دعائياً على منصات التواصل الاجتماعي يجمع الممثلة وسائق توصيل مع عبارة ترحيبية.

وجهت رابطة مشجعي النادي، المعروفة باسم "ذا فوكسز تراست" (The Foxes Trust)، انتقادات حادة لهذه الشراكة. وأوضحت الرابطة أن دمج القمار والمحتوى الإباحي قد يسفر عن عواقب كارثية تهدد حياة الأفراد والشباب.

خيارات المشجعين

طرح النادي سياسة استرجاع مطورة تمنح الأنصار حق استبدال أو استرداد أموال الأقمصة التي تحمل شعار الراعي السابق. وتخص هذه السياسة القطع المشتراة اعتباراً من تاريخ 21 تشرين الأول.

تسمح الترتيبات الجديدة للمشجعين الذين اقتنوا تلك الأقمصة خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية بإبدالها. وتطبق هذه الإجراءات حتى لو جرى استخدام الأقمصة أو تعديلها بتخصيص مسبق.