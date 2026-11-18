أسباب التوتر السياسي

أكدت تقارير إعلامية بروز توتر ملحوظ بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس إثر تباين مواقفهما تجاه إيران. وأرجع فانس هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى تلك الحرب. بالمقابل، أبدى ترامب تذمره للمقربين والمستشارين لعدم إقرار نائبه بصحة قراره العسكري.

مطالب رئاسية واستراتيجية الحزب

طالب الرئيس نائبه علناً مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بالتراجع عن موقفه وتقديم تصريح مغاير. وشدد ترامب أمام مستشاريه على ضرورة أن يدعم فانس قراره الميداني ويؤكد صوابه. من جانبه، قدم فانس خطة من أربعة بنود لاستعادة القواعد الانتخابية تضمنت وقف العمليات العسكرية ضد طهران ومعالجة أزمات غلاء المعيشة والتضخم. وشملت مقترحات نائب الرئيس أيضاً الالتزام بمبدأ "أمريكا أولاً" ومراجعة طبيعة العلاقات مع إسرائيل.

مستقبل ترشيح الرئاسة وموقف روبيو

أفرز الخلاف تحولات واضحة في حسابات السباق الرئاسي لعام 2028. وبات ترامب يظهر تحفظات حول احتمالية مساندة فانس كمرشح رئاسي مستقبلي. في المقابل، كال ترامب المديح لوزير الخارجية ماركو روبيو ملمحاً إلى حظوظه القوية لخلافته. جاء ذلك بالتزامن مع إبداء الرئيس رضاه التام عن تصريحات روبيو التي شددت على ضرورة الضربات العسكرية ضد إيران لحماية الأمن القومي للبلاد، مجدداً تأكيده بأنه سيتخذ ذات القرار الحربي مجدداً عند الضرورة.