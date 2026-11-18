شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وذلك مساء يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وترافق هذا القصف الجوي مع عمليات قصف مدفعي طالت عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

تعرض المنطقة بين حداثا وحاريص لقصف سابق

تعرضت المنطقة نفسها الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص لاستهداف من قبل القوات الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وأكدت التقارير الميدانية عدم تسجيل أي إصابات جراء هذا الاستهداف المبكر.

قصف مدفعي يطال أطراف بلدات جنوبية متفرقة

طال قصف مدفعي متقطع أطراف بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية. وشهدت أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون الواقعتين في قضاء بنت جبيل اعتداءات مماثلة بقصف مدفعي إسرائيلي. كما تعرضت أطراف بلدتي رشاف وصربين للقصف المدفعي المتقطع نفسه. وسجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي والمطارات المسيرة فوق مدينة صور وقرى وبلدات قضائها.

عقبات تواجه تطبيق الاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل

أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية خلال شهر يونيو الماضي. ونص الاتفاق على ترتيبات أمنية تتضمن انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية، فضلا عن وضع إجراءات لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. غير أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق يواجه عقبات مستمرة على الأرض.