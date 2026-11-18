أُصيب فلسطيني برصاص معدني مغلف بالمطاط وتعرض آخرون للاختناق يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، نتيجة اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث أُطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة باتجاه بيوت الأهالي. نُقل المصاب بالرصاص المطاطي نحو مركز طبي، بينما تلقى عشرات المصابين علاجاً ميدانياً جراء استنشاق الغاز السام.

مداهمة قرية الطبقة وتنكيل بالشبان

اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية الطبقة الكائنة جنوب غرب الخليل. احتجز الجنود عدداً من الشبان ومارسوا التنكيل بحقهم. لم تُسجل أي حالات اعتقال خلال هذه العملية في القرية.

اعتقال في حبلة واقتحام لجورة الشمعة

داهمت القوات منزلاً في بلدة حبلة الواقعة جنوب قلقيلية وفتشته بدقة، وأسفرت العملية عن اعتقال فلسطيني واحد. وفي السياق ذاته، اقتحمت القوات قرية جورة الشمعة الواقعة جنوب بيت لحم وألقت قنابل صوتية، دون وقوع اعتقالات.

اقتحامات يومية في مدن الضفة والقدس

تتعرض بلدات ومخيمات ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلَّتين لعمليات اقتحام ومداهمات بشكل يومي. تترافق هذه الهجمات عادةً مع مواجهات واعتقالات وإطلاق قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي.