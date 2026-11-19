أعربت دولة قطر عن إدانتها المطلقة والشديدة للضربات الإيرانية المتكررة التي استهدفت كلًا من الكويت والبحرين. وصدر هذا الموقف الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.

خرق سافر للسيادة والقوانين الدولية

وصفت الخارجية القطرية تلك العمليات العسكرية بأنها اعتداء صارخ على سيادة الدولتين المجاورتين. كما رأت فيها مخالفة صريحة لكل من القوانين الدولية وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

تصعيد ميداني وعرقلة للجهود الدبلوماسية

أوضحت الوزارة عبر بيان رسمي أن تلك الأعمال العدائية تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة. وأشارت إلى أن هذا التصعيد يعرقل المحاولات الرامية لاحتواء التوتر ويضعف التحركات الدبلوماسية الهادفة لترسيخ الاستقرار الإقليمي.

دعوات لضبط النفس وإعلاء لغة الحوار

وجهت الخارجية نداءً بضرورة التقيد التام بقواعد القانون الدولي ومراعاة أسس حسن الجوار بين الدول. وحثت على إعطاء الأولوية للحوار والسبل الدبلوماسية بهدف وقف توسع نطاق الصراع في الإقليم.

تضامن كامل ودعم مطلق للتدابير الأمنية

شددت الدوحة على وقوفها التام وتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي الكويت والبحرين. وأكدت تأييدها التام لكل الخطوات والتدابير التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما وصون سيادتهما.