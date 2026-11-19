تشخيص آلاف الإصابات السنوية

تُصاب آلاف النساء بسرطان عنق الرحم كل عام، وعادة ما يتم كشف المرض في مراحل متقدمة. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن الإصابة بهذه الأورام تعود في الغالب إلى الإصابة المستمرة بأنواع الفيروس الخطيرة. وتجدر الإفادة بأن فيروس الورم الحليمي البشري يضم أكثر من مئتي فيروس مترابط.

طبيعة العدوى وخصائص اللقاح

تتخلص الأجسام من معظم حالات العدوى ذاتياً من غير ظهور أي أعراض مرضية، بينما تبقى الأنواع عالية الخطورة لتحدث تبدلات في الخلايا. وأفاد خبراء الصحة بأن تحصين الفتيات المراهقات ضد الفيروس يسهم في خفض خطر الإصابة مستقبلاً. ويعمل اللقاح بكفاءة أعلى عندما يتم حقنه للفتيات الصغيرات قبل الإصابة بالعدوى.

توصيات واستراتيجيات منظمة الصحة العالمية

تحث منظمة الصحة العالمية على إعطاء الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين تسعة وأربعة عشر عاماً جرعة واحدة أو جرعتين. ويخلو المصل من أي فيروس حي، ولا يؤدي إلى الإصابة بالمرض أو العدوى؛ لأنه دواء وقائي لا علاجي. وتشمل استراتيجية المنظمة وصول نسبة التطعيم إلى تسعين بالمئة بين الفتيات قبل بلوغهن سن الخامسة عشرة.

مواصلة الفحوصات الطبية الدورية

تؤكد الإرشادات الصحية على أهمية الوقاية من هذا السرطان من خلال التطعيم وإجراء الفحوص الدورية المنتظمة. وتستهدف الاستراتيجية نفسها فحص سبعين بالمئة من السيدات في عُمر الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين. كما تشدد التوجيهات على ضرورة استمرار الفحص الدوري خلال مرحلة البلوغ، حتى بالنسبة لمن حصلن على التحصين، إضافة إلى السعي لعلاج تسعين بالمئة من المصابين بالأمراض المتعلقة بعنق الرحم بالشكل الملائم.