عقد وزير الطيران المدني المصري، الدكتور سامح الحفني، اجتماعاً مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر، محمد فالح الهاجري، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وجرى هذا اللقاء بمدينة مونتريال على هامش فعاليات المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

مشاركة المسؤولين في الاجتماع الثنائي

حضر المباحثات من الجانب المصري رئيس سلطة الطيران المدني الملاح سامح فوزي، والمندوب المناوب لدى مجلس الإيكاو ريم عرابي، بينما شارك من الجانب القطري مدير عام النقل الجوي عيسى المالكي.

مناقشة أطر التشغيل وتنظيم الحركة

تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي. وبحث الجانبان تنظيم حركة النقل الجوي، وتطوير أطر التشغيل، وفرص تبادل الخبرات في الرقابة والإشراف على الطيران المدني.

استعراض القضايا الفنية بجدول أعمال الإيكاو

ناقش اللقاء القضايا الفنية بجدول أعمال الإيكاو، وفي مقدمتها سلامة وأمن الطيران والتطورات المرتبطة بالتشريعات والمعايير الدولية.

تصريحات المسؤولين حول استمرار التعاون

صرح الدكتور سامح الحفني بأهمية العلاقات المصرية القطرية في الطيران المدني وضرورة مواصلة التشاور وتبادل الخبرات لدعم منظومة النقل الجوي. وصرح محمد فالح الهاجري بأهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى والخبرات لدعم التنسيق بين سلطتي الطيران المدني في البلدين.