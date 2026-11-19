لقاء رفيع المستوى بين وزارة الطيران المدني وممثلي الاتحاد الأوروبي

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع قيادات من الاتحاد الأوروبي داخل مدينة مونتريال. جرى هذا اللقاء خلال فعاليات اجتماعات منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وشارك في الاجتماع Carlos Bermejo Acosta، الذي يترأس وحدة أمن الطيران واتفاقيات الطيران بالمفوضية الأوروبية. كما حضرته Beth Masterson بصفتها مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى منظمة الإيكاو.

مشاركة قيادات الطيران المدني المصري في المحادثات

شهد الاجتماع حضور سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني. وتواجدت أيضاً ريم عرابي بصفتها المندوب المناوب لمصر لدى مجلس منظمة «الإيكاو». وركز الطرفان على تطوير آليات التنسيق المشترك وتبادل الرؤى المستقبلية لقطاع النقل الجوي. وتطرق النقاش إلى رفع كفاءة أمن الطيران وتوسيع الشراكات المؤسسية.

ملفات السلامة الجوية والاشتراطات البيئية على طاولة النقاش

تناول المجتمعون معايير سلامة الطيران وضرورة الالتزام بالقواعد الدولية المعتمدة. وشملت المباحثات التدابير البيئية ومتطلبات الاستدامة للرحلات الجوية. واستعرض الجانبان منظومة تجارة الانبعاثات الأوروبية (EU ETS)، إلى جانب آلية التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA).

تصريحات رسمية حول أهمية التعاون المستقبلي

أكد الدكتور سامح الحفني أن استمرار التنسيق مع الجانب الأوروبي وتبادل الخبرات يسهمان في تطوير قطاع الطيران المدني المصري. وأوضح أن ذلك يمكن القطاع من مواكبة المتغيرات الدولية المتلاحقة. وشدد على أهمية توسيع مجالات الشراكة الفنية والمؤسسية لتحقيق مصالح الجانبين.

تقدير أوروبي لدور مصر في قطاع الطيران

أبدى مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقديرهم البالغ لمصر وإسهاماتها الفاعلة في منظومة الطيران المدني. وأكدوا حرصهم التام على تنسيق التواصل مع القاهرة في قضايا السلامة والاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات. وأشاروا إلى دعمهم للتعاون الفني للوصول إلى قطاع طيران آمن ومستدام.