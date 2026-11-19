توزيع متساوٍ للمادة الوراثية بين الوالدين

أكدت الأبحاث العلمية عدم وجود أي قاعدة وراثية تفرض على الفتيات اكتساب سمات عائلة الآباء بنسبة تفوق عائلة الأمهات. تنال كل أنثى مادتها الوراثية مناصفة بصورة تقريبية من كلا الأبوين. تساهم تفاعلات الجينات العديدة مع الظروف البيئية في تشكيل السمات الظاهرة.

تمتلك الإناث كروموسوماً من نوع X موروثاً من الأب وآخر من الأم. لا يعني هذا انتقال صفات الأب بدرجة أكبر إلى الابنة. ينتقل الحمض النووي للميتوكوندريا من الأم فقط إلى الأبناء، ويشكل جزءاً ضئيلاً من إجمالي المادة الوراثية.

نتائج الأبحاث حول ملامح الأطفال

حللت دراسة نُشرت في دورية Evolution and Human Behavior صور أطفال تتراوح أعمارهم بين الولادة وعمر ست سنوات لقياس درجة التشابه مع الأبوين. بينت النتائج أن الملامح لدى المواليد الجدد من الجنسين كانت أقرب للأمهات. استمر هذا الميل نحو الأمهات لدى البنات طوال المراحل العمرية المشمولة.

تحول الذكور نحو تشابه أكبر مع الآباء خلال الفترة بين عامين وثلاثة أعوام. لم تثبت دراسة أخرى أُجريت في نفس الدورية وتحمل عنوان "Do Babies Resemble Their Fathers More Than Their Mothers?" أن الأطفال في سن عام وثلاثة وخمسة أعوام يشبهون آباءهم بصورة أكبر مقارنة بالأمهات.

العوامل المحددة للسمات الجسدية والأمراض

تتضمن الخصائص الموروثة لون العينين والبشرة والشعر وطول القامة وملامح الوجه وقابلية الإصابة بالأمراض. قد تشبه الفتاة والدها في ميزة معينة بينما ترث ملامح أخرى من والدتها أو أجدادها.

تتأثر الوظائف الفسيولوجية والتمثيل الغذائي وميل الجسم لزيادة الوزن بتفاعل الجينات مع التغذية والحركة وطبيعة الحياة والبيئة المحيطة. لا تنجم أمراض السكري من النوع الثاني والقلب والسمنة عن مورثة فردية وحيدة، بل تنتج عن تأثيرات مشتركة لمتغيرات وراثية وعوامل بيئية.