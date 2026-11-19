يعد توثيق المراجع داخل النص بنظام APA من أهم الركائز التي تعتمد عليها الأبحاث الأكاديمية والجامعية في مصر وخارجها، لضمان الأمانة العلمية وحفظ حقوق المؤلفين والباحثين الأصليين. يُعرَف هذا النظام بأنه طريقة معيارية لتضمين معلومات المصدر مباشرةً في متن البحث، وتحديداً عند الاقتباس المباشر أو إعادة الصياغة، لتمكين القارئ من العودة إلى المصدر الأصلي بسهولة عبر قائمة المراجع الختامية.

القواعد الأساسية للتوثيق المباشر وغير المباشر داخل المتن

تختلف طريقة التوثيق بناءً على طبيعة الاستعانة بالمصدر، وتعتمد القاعدة العامة في الإصدار الحالي لنظام APA على ذكر اسم العائلة للباحث وسنة النشر، تليها رقم الصفحة في حال الاقتباس الحرفي. وتتضح أبرز الحالات في النقاط التالية:

المؤلف الواحد: يُكتب لقب العائلة متبوعاً بسنة النشر بين قوسين، مثل (أحمد،).

يُكتب لقب العائلة متبوعاً بسنة النشر بين قوسين، مثل (أحمد،). المؤلفان: يُفصل بين اسمي العائلة حرف العطف الواو أو الرمز المعتمد حسب لغة البحث، مع ذكر السنة.

يُفصل بين اسمي العائلة حرف العطف الواو أو الرمز المعتمد حسب لغة البحث، مع ذكر السنة. ثلاثة مؤلفين فأكثر: يُكتفى بذكر لقب المؤلف الأول متبوعاً بعبارة تدل على الجمع مثل (وآخرون)، إلى جانب السنة.

يُكتفى بذكر لقب المؤلف الأول متبوعاً بعبارة تدل على الجمع مثل (وآخرون)، إلى جانب السنة. الاقتباس الحرفي: يُشترط إضافة رقم الصفحة مسبوقاً بحرف الاختصار المناسب للدلالة على موضع النص المقتبس بدقة.

حالات خاصة ومتعددة عند توثيق المصادر

تواجه الباحثين أحياناً مصادر غير تقليدية أثناء إعداد رسائلهم العلمية أو مقالاتهم المحكمة، مما يتطلب دقة فائقة في التطبيق لضمان خلو البحث من الأخطاء الشكلية. ومن أبرز هذه الحالات:

المصادر المؤسسية: عندما يكون المؤلف جهة أو وزارة أو هيئة رسمية، يُذكر اسم الجهة كاملاً في المرة الأولى، ثم يُكتفى بالاسم المختصر المعروف في المرات اللاحقة. غياب سنة النشر: يُستعاض عن السنة بكتابة اختصار يدل على عدم توفر تاريخ النشر ضمن البيانات البليوجرافية للمرجع. تعدد المراجع لنفس الفكرة: عند الاستشهاد بأكثر من مرجع يدعم نفس النقطة، يتم ترتيبها داخل القوسين هجائياً أو زمني حسب المتبع، ويفصل بينها برمز الفاصلة المنقوطة.

ولضمان مطابقة تامة لأحدث التحديثات العالمية، يُنصح دائماً بمراجعة الدليل الإرشادي المعتمد من قِبل عمادة الدراسات العليا أو وحدة النشر العلمي في الجامعة المصرية التي ينتمي إليها الباحث، حيث توفر تلك الجهات التعليمات التفصيلية والأمثلة التطبيقية المطابقة للسياسات الأكاديمية الخاصة بها.