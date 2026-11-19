طبيعة العدوى المزدوجة وأبرز مسبباتها

يتعرض البالغون والصغار لاحتمال الإصابة بعدة فيروسات في توقيت واحد، وهي الحالة التي تُعرف بالعدوى المشتركة. تضم قائمة الفيروسات التنفسية المسؤولة عن هذه الحالة فيروس كورونا والأنفلونزا إلى جانب الفيروس المخلوي التنفسي وفيروس الأنف.

أوضح الدكتور أرماندو بايز، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى بايستيت هيلث، أن هذا النوع من العدوى بات يمثل مبعث قلق متزايد. لا تمنح الإصابة بفيروس معين أي مناعة تحصن الجسم ضد الإصابة بفيروس آخر بنفس التوقيت، كما أن تلاحم أكثر من فيروس قد يؤدي إلى تفاقم حدة الأعراض وتصاعد المضاعفات المرضية.

نتائج الأبحاث الطبية حول الأطفال

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة طب الأطفال، وتناولت نحو 4000 طفل يعانون من عدوى في الجهاز التنفسي، أن الصغار دون سن الخامسة المصابين بكورونا جنباً إلى جنب مع فيروس تنفسي آخر واجهوا احتمالات أكبر للإصابة بأمراض بالغة الشدة.

سجلت نسبة الأطفال الذين تعرضوا لعدوى مشتركة نحو 20%. وتسبب اجتماع الفيروسات المتعددة في مضاعفة خطر المعاناة من مرض شديد لدى هؤلاء الصغار، وترتبط هذه الحالات بارتفاع احتمالات طلب العلاج بالأكسجين، أو التنويم في المستشفى، أو حتى الدخول إلى أقسام العناية المركزة.

الفئات المعرضة للخطر وطرق الوقاية

تتمثل القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن العدوى المشتركة في كبار السن، والأطفال دون سن الخامسة، إضافة إلى أصحاب المناعة الضعيفة والمصابين بأمراض مزمنة.

تتضمن تدابير الحماية والوقاية ضرورة الالتزام بتلقي التطعيمات، والمداومة على غسل اليدين، والحرص على تحسين تهوية الأماكن، وارتداء الكمامات، فضلاً عن الابتعاد عن الاختلاط بالآخرين خلال فترة المرض.