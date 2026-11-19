تفاصيل درجات الحرارة في محافظات الصعيد والوجه البحري

سجلت درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 17 والعظمى 26، بينما بلغت في العاصمة الجديدة 15 و25، وفي 6 أكتوبر 15 و26. سجلت الإسكندرية صغرى 16 وعظمى 26، والعلمين 16 و27، ومطروح 17 و28، والسلوم 16 و28. بلغت درجات الحرارة في الفيوم وبني سويف الصغرى 14 والعظمى 27، وفي المنيا 12 و28، وفي أسيوط 13 و28.

سجلت سوهاج صغرى 14 وعظمى 29، وقنا والأقصر 15 و29، وأسوان والوادي الجديد 17 و29، وأبو سمبل 16 و29. سجلت رأس سدر صغرى 15 وعظمى 26، ونخل 11 و24، وكاترين 7 و20، والطور 15 و26، وطابا 15 و24، وشرم الشيخ 20 و29.

حالة الأجواء العامة والظواهر الجوية المتنوعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس خريفياً معتدلاً إلى مائل للحرارة نهاراً وحاراً بجانب جنوب الصعيد ومائلاً للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وتكون شبورة مائية أحياناً كثيفة بين الساعة 4 و9 صباحاً على طرق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تنشط الرياح أحياناً بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة على السلوم ومطروح ومحافظة الوادي الجديد وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق. وتوجد فرص لأمطار خفيفة بنسبة نحو 30% على مناطق حلايب وشلاتين بشكل متقطع، وتظهر فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة تسقط رذاذاً خفيفاً غير مؤثر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

رصد درجات الحرارة في مدن ومحافظات الجمهورية

بلغت درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25، وفي بلطيم 16 و24، وفي المنصورة 16 و25، وفي الزقازيق 17 و26، وفي شبين الكوم 16 و25، وفي طنطا 16 و25. وفي بنها 16 و25، وفي دمنهور 16 و25، وفي وادي النطرون 15 و27.

سجلت دمياط صغرى 17 وعظمى 24، وبورسعيد 18 و26، وسيوة 12 و27. بلغت درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 28، وفي السويس 16 و27، وفي العريش 12 و26، وفي رفح 12 و25.

درجات الحرارة في السواحل الشرقية وجنوب البلاد

بلغت درجات الحرارة في الغردقة وسفاجا والمرسى علم الصغرى 18 والعظمى 29، وفي رأس غارب 18 و28، وفي شلاتين 20 و28، وفي حلايب 21 و26. سجلت أبو رماد ورأس حدربة ومرسى حميرة الصغرى 20 والعظمى بين 26 و28.

سجلت أبرق وجبل علبة الصغرى 19 والعظمى بين 26 و28. تشمل هذه القراءات مختلف مناطق البلاد ضمن النشرة الجوية اليومية.