تفاصيل المرحلة الأولى

أُزاح الستار يوم الخميس، 19 نوفمبر 2026، عن أحدث الأعمال الغنائية للمطربة التونسية أميمة طالب بعنوان «O3.. أمل من البشر». واستهلت الفنانة طرح المشروع الفني بإصدار الدفعة الأولى التي تضم ست أغنيات معاً، وهي «أمل من البشر»، و«ما نسيت»، و«خذت مني»، و«لا تعذربني»، و«طمن القلب»، و«آمنت بالله».

خطة الإصدار والتصوير

تعتمد استراتيجية النشر على تقديم أغنية منفردة، تتبعها المرحلة الثانية بستة أعمال، ثم أغنية سنجل أخرى، وتختتم بخروج المرحلة الثالثة والأخيرة المشتملة على ست أغَانٍ. ويرافق هذا الإطلاق تصوير اثنتي عشرة أغنية على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج يعقوب يوسف المهنا.

فريق العمل الموسيقي

قاد الملحن ياسر بوعلي الإشراف الموسيقي على العمل بأكمله، وتولى تلحين أربعة عشر عملاً من أصل عشرين، بينما وضع نواف عبدالله ألحان أغنية «خذت مني». وتعاون في كتابة الكلمات كل من الشعراء العالية، ومساعد الشمراني، ورحاب، ورزان، وعبدالرحمن العبيدان، وفهد ناصر. وتوزعت مهام التوزيع الموسيقي بين زيد نديم، وهشام السكران، وبراك المطوع، وتولى المايسترو المصري هاني فرحات مهمة تسجيل الوتريات.