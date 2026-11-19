أعلنت الجهات المعنية مواعيد الصلوات الخمس في عدة محافظات مصرية بتاريخ الخميس 19 نوفمبر 2026. وتشمل هذه المواعيد تحديد أوقات أداء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بدقة لكل مدينة.

مواقيت الصلوات في القاهرة

تبدأ أوقات السجود والعبادة في العاصمة بصلاة الفجر عند الساعة 4:53 ص. ويحين أذان الظهر في تمام الساعة 11:40 ص.

تليها صلاة العصر في الساعة 2:37 م. بينما يرفع أذان المغرب في الساعة 4:57 م، وتختتم الصلوات بالعشاء في الساعة 6:18 م.

مواعيد الصلاة بمدينة الإسكندرية

تشهد الإسكندرية رفع أذان الفجر مبكراً في الساعة 4:59 ص. ويصل وقت الظهر إلى الساعة 11:46 ص.

يحل موعد صلاة العصر عند الساعة 2:40 م. ثم يعقب ذلك أذان المغرب في الساعة 5:00 م، ويلي ذلك العشاء في الساعة 6:22 م.

جدول أوقات الصلاة في الإسماعيلية

تحين صلاة الفجر بمدينة الإسماعيلية في الساعة 4:50 ص. ويأتي توقيت صلاة الظهر عند الساعة 11:36 ص.

يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 2:32 م. ويكون وقت المغرب في الساعة 4:52 م، وتتبعها صلاة العشاء بتمام الساعة 6:13 م.

توقيتات الصلوات في شرم الشيخ وأسوان

تفتح أبواب المساجد لصلاة الفجر في شرم الشيخ عند الساعة 4:39 ص، والظهر في 11:28 ص، والعصر في 2:28 م، والمغرب في 4:49 م، والعشاء في 6:08 م. وفي أسوان، يبدأ الفجر بتمام الساعة 4:40 ص.

يصل ظهر أسوان إلى الساعة 11:34 ص، ويزول ظل العصر في الساعة 2:40 م، بينما تغرب الشمس في الساعة 5:01 م، ويُرفع أذان العشاء في الساعة 6:18 م.