يُعرف الفُصال العظمي، أو ما يُسمى بالتهاب المفصل التنكسي أو الداء المفصلي التنكسي أو الفصال، بأنه تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية. تعمل الأنسجة الغضروفية المفصلية على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة وتعمل كوسادة لحماية العظام. يؤدي تآكل الطبقة الواقية إلى احتكاك الأنسجة العظمية ويصحب الاحتكاك التهابات في جوف المفصل وتسبب الآلام.

الأعراض المبكرة والأعراض الأكثر شيوعاً

تظهر الأعراض عادة على مر السنين، وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً آلام المفاصل وتيبسها. في البداية، قد تحدث الأعراض بعد التمرين فقط، ولكن مع مرور الوقت قد تصبح ثابتة. وتشمل الأعراض الأخرى:

تورم المفاصل

انخفاض نطاق الحركة

عندما يتأثر الظهر، يحدث ضعف أو تخدر في الذراعين والساقين

المفاصل الأكثر تأثراً وأسباب الإصابة ومخاطرها

تشمل المفاصل الأكثر شيوعاً للتأثر تلك القريبة من نهايات الأصابع وفي قاعدة الإبهام والرقبة والظهر السفلي والركبة والوركين. يُعد مفصلا الركبة والورك الأكثر شيوعاً بالإصابة بالمرض لكونهما أكثر المفاصل تحملاً لوزن الإنسان. وغالباً ما تتأثر المفاصل الموجودة على أحد جانبي الجسم أكثر من تلك الموجودة في الجانب الآخر.

تشمل أسباب الإصابة:

إصابة المفاصل السابقة

الأطراف غير الطبيعية

العوامل الموروثة

وتكون المخاطر أكبر لدى من يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم ساق واحدة ذات طول مختلف، أو لديهم وظائف تؤدي إلى مستويات عالية من الضغط على المفاصل.

إحصائيات وحقائق حول المرض والعلاج

تؤثر هشاشة العظام على حوالي 237 مليون شخص بنسبة 3.3% من السكان. ومن بين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة، تتأثر حوالي 10% من الذكور و18% من الإناث. وعلى الصعيد الجغرافي، يتأثر في أستراليا حوالي 1.9 مليون شخص، بينما يتأثر في الولايات المتحدة من 30 إلى 53 مليون شخص. وفيما يتعلق بالعلاج التعويضي، فإن المفصل الصناعي يدوم عادة من 10 إلى 15 سنة.