حصار مخيم طولكرم وإغلاق مداخله بالسواتر

فرضت القوات الإسرائيلية إجراءات عسكرية مشددة في مخيمي طولكرم ونور شمس يوم 18-11-2026. وأقدمت القوات على إغلاق مداخل مخيم طولكرم الشمالية باستخدام السواتر الترابية، ومنعت السكان من دخوله بشكل كامل.

أدخلت القوات جرافة عسكرية ثقيلة عبر حاجز بوابة "نتساني عوز" الواقع غرب مدينة طولكرم. وتزامنت هذه التحركات مع استمرار العمليات الميدانية في المنطقة.

تفجيرات في مخيم نور شمس وألسنة الدخان

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات داخل مخيم نور شمس، وأسفرت هذه التفجيرات عن تصاعد ألسنة الدخان من داخل المخيم.

قرارات عسكرية للاستيلاء على أراض وشوارع

أصدر الاحتلال ليلة 17-11-2026 قراراً عسكرياً يقضي بالاستيلاء على أراضٍ وشوارع في المخيمين. وشمل القرار الشوارع التي شيدها الاحتلال على أنقاض منازل هدمها خلال العدوان المستمر لليوم الـ661.

يهدد القرار مستقبل آلاف العائلات المهجرة، ويعرقل عودتها وإعادة الإعمار في المنطقة.