انطلاق المعرض

بدأت فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب في 19 نوفمبر في الكويت، وستستمر حتى 28 نوفمبر. ويشهد المعرض المشاركة الفعّالة لدولة قطر كضيف شرف هذا العام. ويأتي شعار المعرض تحت عنوان "نقرأ ونرتقي"، وهو الشعار الذي يعبّر عن أهداف المعرض.

الاستقبال الحار

أشار جاسم أحمد البوعينين، مدير إدارة المكتبات بوزارة الثقافة، إلى أن مشاركة دولة قطر في المعرض تكون مميزة، حيث يتيح اختيار دولة قطر ضيف شرف استعراض الروابط الثقافية بين البلدين. ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 592 دار نشر وأكثر من 34 دولة.

التنوع الثقافي

يتضمن المعرض إصدارات متنوعة من روايات وقانون وعلوم اجتماعية وإنسانية، بالإضافة إلى إصدارات مميزة من كتب الأطفال والناشئة. كما تتوفر مبادرات تشجع على القراءة في المعرض، مما يبرز أهمية القراءة في المجتمع.

الاستقبال الرسمي

حضر وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر العمر، ووزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، ووكيل وزارة الثقافة غانم بن مبارك العلي، وسفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود إلى المعرض، مما يظهر الدعم الرسمي للمعرض.