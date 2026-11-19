بداية الزيارة

بدأ الأمير تميم بن حمد آل ثاني زيارته إلى سويسرا في ١٨ نوفمبر، وهي زيارة دولة إلى سويسرا سوف تستمر لمدة يومين. الزيارة تمثل توجها لعلاقات دبلوماسية بين قطر وسويسرا امتدت لأكثر من خمسة عقود.

المباحثات بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السويسري

سوف تتناول المباحثات بين الأمير تميم بن حمد آل ثاني والرئيس السويسري غي بارميلان التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا. سعادة السيد محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى سويسرا، يرى أن هذه الزيارة هي محطة تاريخية.

التعاون بين قطر وسويسرا

سويسرا هي مركز دولي للمال والأعمال والابتكار، بينما تتمتع دولة قطر ببيئة اقتصادية جاذبة. إنشاء اللجنة القطرية السويسرية المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية كان تطورا مهما، وهناك مقترح لإنشاء مجلس الأعمال القطري السويسري.

التطورات الإقليمية والدولية

الزيارة سوف تناقش التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية. الوساطة والمساعي الحميدة هي مجال للتعاون بين قطر وسويسرا، حيث تم التوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال الوساطة والتيسير في سبتمبر ٢٠٢٥.