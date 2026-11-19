الرئيس الأمريكي في الصين

زار الرئيس الأمريكي ترامب الصين يوم الخميس، حيث استقبلته الحكومة الصينية بترحيب حار. وقال ترامب خلال زيارته إن بلاده لا تحتاج إلى مساعدة الصين أو روسيا لإنهااء الحرب مع إيران.

حالة الحرب مع إيران

أعلن ترامب أن بلاده دمرت سلاح البحرية الإيراني وهزمت سلاح الجو الإيراني، مشيرًا إلى أن الإيرانيين يريدون اتفاقًا. وقال إن الولايات المتحدة قصفت منشآت إيران النووية، ويؤكد أن إيران تطور أسلحة بيولوجية.

الآمال في اتفاق دائم

قال ترامب إن المفاوضات مع إيران مستمرة، وإن لديه علاقة رائعة مع الصين، التي استقبلته الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال ترامب إن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - وليس جي دي فانس- يؤدي عملا جيدا، وإن بلاده تريد اتفاقا دائما.