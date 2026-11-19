الذهب يستمر في الصعود حيث سجل سعر الغرام من الذهب عيار 24 اليوم 6,628 جنيه مصري، بارتفاع 28.72 جنيه مصري عن الأمس. وسجل الذهب عيار 21 سعر 5,800 جنيه مصري للغرام، بارتفاع 25.13 جنيه مصري، فيما سجل الذهب عيار 18 سعر 4,971 جنيه مصري للغرام، بارتفاع 21.54 جنيه مصري. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع سعر الأونصة العالمية.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,628 جنيه ذهب عيار 21 5,800 جنيه ذهب عيار 18 4,971 جنيه الجنيه الذهب 46,399 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,738.07 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

الذهب عيار 21 في مصر يُباع أيضاً بالجنيه المصري حسب وزن الذهب Pound، حيث سجل سعر الذهب Pound اليوم 46,399 جنيه مصري، بارتفاع 201 جنيه مصري. ويرتبط سعر الذهب في مصر بسعر الأونصة العالمية، الذي سجل اليوم 3,738.07 دولار أمريكي، بارتفاع 10.92 دولار أمريكي.

أسباب الارتفاع

يرتبط ارتفاع سعر الذهب بارتفاع سعر الأونصة العالمية، حيث أن الأونصة العالمية تؤثر على أسعار الذهب في جميع أنحاء العالم. كما أن سعر صرف الدولار الأمريكي يؤثر على سعر الذهب في مصر، حيث أن الأونصة العالمية تُباع بالدولار الأمريكي. ويتأثر سعر الذهب أيضاً بالطلب عليه، حيث أن زيادة الطلب على الذهب تؤدي إلى ارتفاع سعره.

ويعني هذا الارتفاع أن المشترين سيضطرون إلى دفع المزيد من المال لشراء الذهب، فيما قد يفكر المودعون في بيع ذهبهم للاستفادة من الارتفاع في الأسعار. ويتواصل الارتفاع في أسعار الذهب في مصر، مما قد يؤثر على القرارات الشرائية والاستثمارية للناس في المستقبل.