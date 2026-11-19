الأسعار الصعودية للعملات الأجنبية استمرت اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي ارتفاعاً بقيمة 0.08 جنيه منذ الأمس، ليصل سعر صرفه إلى 1 USD = 53.81 EGP، بزيادة 0.14%.

العملة السعر الدولار الأمريكي 53.81 جنيه اليورو 59.06 جنيه الريال السعودي 14.35 جنيه الجنيه الإسترليني 70.79 جنيه الدينار الكويتي 172.86 جنيه الدرهم الإماراتي 14.65 جنيه

أسعار الصرف متوسط مصدرين دوليين وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين البنوك وشركات الصرافة.

هذا الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية يؤثر على قيمة المدخرات والشراءات للمواطنين، حيث يصبح من الصعب شراء العملات الأجنبية بأسعار منخفضة. كما يؤثر على التجارة الخارجية، حيث يزيد من تكلفة الاستيراد.

أسعار العملات الأخرى

كما سجلت العملات الأخرى ارتفاعات، حيث سجل اليورو ارتفاعاً بقيمة 0.02 جنيه، ليصل سعر صرفه إلى 1 EUR = 59.06 EGP، بزيادة 0.03%. أما الريال السعودي، فقد سجل ارتفاعاً بقيمة 0.02 جنيه، ليصل سعر صرفه إلى 1 SAR = 14.35 EGP، بزيادة 0.15%.

كما سجل الجنيه الاسترليني ثباتاً في سعر صرفه، حيث لم يتغير سعر صرفه، ليصل إلى 1 GBP = 70.79 EGP، بدون أي تغيير. بينما سجل الدينار الكويتي ارتفاعاً بقيمة 0.39 جنيه، ليصل سعر صرفه إلى 1 KWD = 172.86 EGP، بزيادة 0.22%.

أما الدرهم الإماراتي، فقد سجل ارتفاعاً بقيمة 0.02 جنيه، ليصل سعر صرفه إلى 1 AED = 14.65 EGP، بزيادة 0.15%. هذه التغيرات في أسعار العملات الأجنبية تؤثر على الاقتصاد المحلي، وتجعل من الضروري متابعة الأسعار يومياً لاتخاذ القرارات الشرائية والاستثمارية الصحيحة.