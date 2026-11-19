وجه نادي "مين رود"، المنافس في الدرجة العاشرة لكرة القدم الإنجليزية، دعوة رسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لمشجعي "مانشستر سيتي" لحضور مبارياته، وذلك عقب صدور حكم بإدانة "مانشستر سيتي" في قضية مالية.

جذور تاريخية وروابط مستمرة

تأسس نادي "مين رود" عام 1955 في منطقة راشهولم كفريق خاص بمشجعي "مانشستر سيتي". ويقع ملعب النادي الحالي في منطقة تشورلتون-كوم-هاردي، حيث يقوده فنياً اللاعب السابق في "مانشستر سيتي" ليون مايك.

سياسة التذاكر والمبادرات المجتمعية

يوفر النادي دخولاً مجانياً لحاملي التذاكر الموسمية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري كرة القدم الإنجليزي. وأوضح ليون مايك أن تكلفة حضور المباراة الواحدة تبلغ 6 جنيهات إسترلينية، مشيراً إلى أن بعض مشجعي "مانشستر سيتي" يجدون أسعار تذاكر فريقهم مرتفعة للغاية. كما يخطط النادي لإطلاق موقع إلكتروني جديد وتوزيع آلاف التذاكر المجانية على المدارس الابتدائية المحلية.

تطلعات الإدارة وتوقعات الحضور

يرى رئيس النادي، أليكس سيموندز، أن التداعيات القانونية لقضية "مانشستر سيتي" قد تجذب جمهوراً جديداً لفريقه. وقد اكتسب النادي 9000 متابع جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد منشوره الأخير. ويقوم سيموندز بتمويل تجديد مركز "سانت مارغريت" المجتمعي، الذي يتخذ منه النادي مقراً له، بتكلفة تصل إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية. يذكر أن متوسط حضور مباريات "مين رود" يبلغ حالياً حوالي 100 متفرج، وقد تعادل الفريق مؤخراً بنتيجة 0-0 مع "هاليوود أبولو" في دوري شمال غرب المقاطعات للدرجة الأولى شمال.

توضيح طبيعة النادي

أكد روب مكاي، مدرب فريق السيدات، أن "مين رود" ليس نادياً احتجاجياً. وأشار إلى أن الروابط بين النادي و"مانشستر سيتي" شهدت تقلبات تضاءلت وتزايدت على مدار السنوات الماضية.