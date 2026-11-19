اهتمام ليفربول وأندية أوروبية بموهبة مونشنغلادباخ

دخل نادي ليفربول في سباق التعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم وائل محيا، البالغ من العمر 17 عاماً. يلعب محيا حالياً ضمن صفوف نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث لفت الأنظار بأدائه في الدوري الألماني هذا الموسم.

سجل اللاعب هدفين وصنع هدفاً واحداً خلال مشاركته في 9 مباريات بالدوري. وتراقب أندية برايتون، وبايرن ميونخ، وباير ليفركوزن، ولايبزيغ، تطور مستواه الفني عن كثب.

استدعاء دولي وتألق لافت

شهدت مسيرة محيا صعوداً سريعاً بعد أن استُدعي للانضمام إلى المنتخب الألماني الأول لأول مرة. يعكس هذا الاستدعاء القيمة الفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب الشاب في خط الوسط.

موقف بوروسيا مونشنغلادباخ من الانتقالات

أكد روفن شرودر، المدير الرياضي لنادي مونشنغلادباخ، استبعاد رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأوضح النادي أن عرضاً مالياً بقيمة 50 مليون يورو لن يكون كافياً لإتمام عملية البيع في شهر يناير.

يسعى النادي الألماني إلى تمديد عقد محيا الحالي الذي يمتد حتى عام 2028 لتعزيز موقفه التفاوضي. كما يرى المسؤولون في مونشنغلادباخ أن بقاء اللاعب لستة أشهر إضافية يمثل الخيار الأفضل لتطوره المهني.

خطط ليفربول المستقبلية

يتجه نادي ليفربول نحو بناء علاقة قوية مع ممثلي اللاعب بدلاً من محاولة كسر تمسك ناديه بخدماته. يدرك النادي الإنجليزي أن القيمة السوقية للاعب قد تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بحلول الصيف المقبل.