اجتمع قادة أوروبيون من «تحالف الراغبين» في برلين يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، في وقتٍ عقد فيه دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ لقاءً ثلاثياً في شينزين بالصين.

قمة شينزين وتداعياتها السياسية

أعلن دونالد ترامب أن الاجتماع الثلاثي يهدف إلى مناقشة الصراع الروسي الأوكراني، مؤكداً تطلعه لإنهاء النزاع. وخلال اللقاء، وصف ترامب فلاديمير بوتين بأنه صديق له. أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة، حيث دعا رئيس وزراء بولندا دونالد توسك الله أن يحميه من «مثل هؤلاء الأصدقاء». كما أبدى وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي استياءه من مشهد عناق ترامب لبوتين، مشككاً في ولاء ترامب ومطالباً بتوضيح موقفه في حال وقوع أزمة، وتحديد من سيختار كصديق بين بوتين والرئيس البولندي.

هجوم جديد يستهدف جسر القرم

تعرض الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا لهجوم جديد ليلة الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وأكد سيرجي أكسيونوف، حاكم القرم المعين من روسيا، تعليق حركة المرور مؤقتاً جراء هذا الاستهداف. من جانبها، أعلنت وزارة النقل الروسية يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 توقف حركة القطارات، مشيرةً إلى عدم وجود إصابات بشرية. يذكر أن الجسر شهد ثلاثة هجمات خلال الأسبوع الحالي، أدت إلى تدمير 227 متراً من الطريق.

مباحثات تحالف الراغبين في برلين

يضم الفريق الأوروبي المفاوض في برلين كلاً من أندي بورنهام، إيمانويل ماكرون، جورجيا ميلوني، فريدريش ميرتس، دونالد توسك، أورسولا فون دير لاين، وأنطونيو كوستا. ومن المرتقب انضمام فولوديمير زيلينسكي ومارك روته، إضافة إلى زعماء من فنلندا والدنمارك والسويد والنرويج وأيرلندا. التقى هؤلاء القادة بمبعوثي السلام الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف الحصول على تفاصيل دقيقة حول ما دار في الاجتماع الثلاثي بالصين.