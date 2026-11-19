شهدت منطقة البحر الميت، يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، الإعلان الرسمي عن برنامج "الأردن نحو المستقبل"، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026. وتعد هذه المبادرة جزءاً من خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

دعم الاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة

يسعى البرنامج الجديد إلى تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي داخل المملكة وتطوير قدراته التنافسية. وتتمثل أبرز أهدافه في تقديم المساعدة للشركات التكنولوجية الأردنية لتتمكن من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما يركز البرنامج على جذب الاستثمارات النوعية والشركات التكنولوجية العالمية للعمل من الأردن.

تطوير الكفاءات والبيئة التنظيمية

يعتمد العمل في البرنامج على بناء كفاءات تكنولوجية تضاهي المستويات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي. ولتحقيق ذلك، يعمل القائمون على تطوير بيئة تنظيمية وسياسات تنافسية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. كما يهدف البرنامج إلى تأسيس منظومة متكاملة مخصصة للترويج للفرص الاستثمارية ودعم توسع الأعمال.

شراكة استراتيجية وتكامل قطاعي

يرتكز البرنامج على تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحث والمستثمرين. ويستفيد هذا المشروع من الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مجالات الربط الرقمي وتنمية المهارات. ويسعى البرنامج في نهاية المطاف إلى تعزيز موقع المملكة كحلقة وصل رقمية تربط بين أوروبا والمنطقة، وتحسين ترتيبها في مجالي التطور الرقمي والإبداع التكنولوجي.