أعلن نادي ريال مدريد، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، عن اشتراط الحصول على مبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعبه فينيسيوس جونيور.

موقف ريال مدريد من رحيل نجمه

أكد جوسيب بيدريرول أن إدارة النادي الملكي لن تقبل بأي عرض مالي يقل عن 150 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب. لا يعرض النادي اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً للبيع في الوقت الراهن، إذ يحرص الطرفان على استمرار الشراكة بينهما. يمتد العقد الحالي الذي يربط البرازيلي بالفريق حتى عام 2032.

طموحات أرسنال في ضم المهاجم

يواصل نادي أرسنال مراقبة وضع فينيسيوس جونيور تحضيراً لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. سبق للنادي الإنجليزي أن كثف محاولاته للتعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي. يبحث أرسنال حالياً عن مهاجم أيسر ذي كفاءة عالية لتدعيم خطه الأمامي. يمتلك المسؤولون في ملعب الإمارات ثقة كبيرة في قدرتهم على إقناع النجم البرازيلي بالانتقال إلى صفوفهم مستقبلاً.

تحديات مالية وهيكلية للصفقة

قد يفرض إتمام هذه الصفقة إجراء تعديلات جوهرية على قائمة الفريق وهيكل الرواتب المعمول به داخل النادي. في الوقت ذاته، يدخل أرسنال في منافسة مباشرة مع باريس سان جيرمان لضم لاعب دولي فرنسي تقدر قيمته بـ 100 مليون جنيه إسترليني. يوازن النادي بين خياراته الهجومية المتاحة لتعزيز تشكيلته في المرحلة القادمة.