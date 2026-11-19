مستوى تاريخي لواردات الهند من الخام في أكتوبر

وصلت واردات الهند من النفط الخام إلى مستوى غير مسبوق خلال شهر أكتوبر 2026، حيث بلغ متوسط التدفقات 5.58 مليون برميل يومياً. وتجاوز هذا الرقم مستويات شهر سبتمبر 2026 بنسبة 4.7%، كما سجل زيادة سنوية قدرها 6.9% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

روسيا تواصل تصدر قائمة الموردين للهند

حافظت روسيا على مكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، إذ استأثرت بإمدادات بلغت 1.85 مليون برميل يومياً. وبذلك، استحوذت الشحنات الروسية على ثلث إجمالي المشتريات الهندية في أكتوبر، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3.5% عن الشهر السابق.

السعودية تستعيد مركز الوصافة في سوق النفط الهندي

شهدت شحنات النفط السعودية المتجهة إلى الهند صعوداً ملحوظاً، لتصل إلى 790 ألف برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر. مكن هذا الأداء السعودية من تجاوز الإمارات، التي تراجعت إمداداتها إلى 612 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تسجله في 7 أشهر.

خصومات الأسعار تعيد تشكيل وجهة الواردات

أوضحت مصادر تكرير هندية أن السعودية منحت خصومات على أسعار نفطها بهدف تعويض تكاليف الشحن. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة "بهارات بتروليوم" الحكومية في نهاية أكتوبر عزمها خفض مشترياتها من النفط الروسي خلال نوفمبر. وأرجعت الشركة هذا القرار إلى ارتفاع علاوات الخام الروسي وتكاليف النقل، مؤكدة أن أسعار نفط الشرق الأوسط أضحت أكثر جاذبية بسبب انخفاض مستوياتها.