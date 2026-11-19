حصاد تشيلسي في الدوري الممتاز

خاض فريق تشيلسي عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت إشراف المدرب تشابي ألونسو. يحتل الفريق حالياً مركزاً يجعله يتأخر بفارق 11 نقطة عن أرسنال في جدول الترتيب. لم يتمكن النادي من تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين سوى مرتين فقط منذ بداية الموسم.

تغييرات مستمرة في التشكيل والخطط

اعتمد ألونسو على خط دفاع مكون من أربعة لاعبين في ست مباريات، بينما استخدم ثلاثة مدافعين في أربع مواجهات أخرى. كما قام المدرب بتجربة ست تشكيلات مختلفة لخط الوسط حتى الآن. وفي سعيه لتغيير واقع الفريق، صرح ألونسو برغبته في تحسين أداء لاعبيه أثناء الاستحواذ على الكرة.

أرقام الحراس والفاعلية الهجومية

عانى الحارس إيميليانو مارتينيز في ظهوره الأول ضد برايتون باستقبال ثلاثة أهداف، وسجل رقماً سلبياً باستقبال 11 هدفاً من تسديدات بلغت قيمتها 9.17. في المقابل، يمتلك الحارس مايك بيندرز نسبة أهداف متوقعة ضد أهداف فعلية إيجابية بمعدل 4.49 مقابل تلقيه ثلاثة أهداف فقط. سجل الفريق 19 هدفاً مقابل أهداف متوقعة بلغت 15.9، بينما سجل ستة أهداف واستقبل مثلها من كرات ثابتة.

اعتماد الفريق على الأفراد

يعد كول بالمر ومورجان روجرز اللاعبين الوحيدين اللذين شاركا أساسيين في جميع مباريات الفريق العشر. وسجل بالمر ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة لزملائه. في المقابل، يغيب اللاعب إستيفاو عن التسجيل هذا الموسم، حيث توقف رصيده عند ثمانية أهداف من الموسم الماضي، وشارك أساسياً في مباراة واحدة فقط. كما أثر غياب جواو بيدرو بشكل واضح، حيث اكتفى الفريق بتسجيل هدفين فقط خلال أربع مباريات غاب عنها اللاعب، علماً أنه سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في ست مشاركات.

تحديات الاستحواذ والمركز الهجومي

انخفضت نسبة استحواذ الفريق لتصل إلى 26% ضد برايتون، و31% أمام توتنهام. كما خاض تشيلسي ثلاث مباريات في الدوري دون مهاجم صريح، وتحديداً في مواجهات توتنهام ومانشستر يونايتد وسندرلاند.