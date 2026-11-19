استضافت العاصمة عمان، يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي امتد على مدار يومين لجمع ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين.

ثقة دولية ببيئة الأعمال الأردنية

أكد محمد أبو عودة، رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة عمان، أن انعقاد هذا الحدث يجسد ثقة الشركاء الأوروبيين في المملكة. وأوضح أبو عودة أن الأردن يحظى بمكانة متميزة كوجهة استثمارية تتسم بالأمان والاستقرار الاستراتيجي. وقد أبدت الشركات والمستثمرون من أوروبا اهتماماً ملحوظاً بالمشاركة في فعاليات المؤتمر.

فرص استثمارية واعدة للمشاركين

سعى اللقاء إلى تعريف الوفود الأوروبية بالفرص المتاحة في السوق المحلية وبحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك. وعبّر المشاركون عن انطباعات إيجابية تجاه المناخ الاستثماري في الأردن. كما أبدى عدد من المستثمرين الذين يزورون المملكة للمرة الأولى رغبة واضحة في ضخ استثماراتهم داخل السوق المحلية.

منصة للابتكار والتبادل المعرفي

وفّر المؤتمر مساحة حيوية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية. ويهدف تعزيز الشراكات الأردنية الأوروبية إلى دعم مسارات النمو الاقتصادي وتوسيع آفاق العمل أمام القطاع الخاص. وتخطط المملكة لرفع وتيرة صادراتها من الخدمات التكنولوجية والطاقة والخدمات المتخصصة.

الأردن كمركز لوجستي إقليمي

شدد أبو عودة على امتلاك الأردن مقومات التحول إلى مركز لوجستي إقليمي ومحطة لإضافة قيمة للسلع. وتستثمر المملكة موقعها الجغرافي وشبكة علاقاتها الاقتصادية لترسيخ هذه المكانة. كما تمتلك الدولة القدرة على تقديم خدمات وفرص مرتبطة بجهود إعادة الإعمار في دول الجوار، مثل سوريا.