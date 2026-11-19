عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ لقاءً مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 في مدينة شنتشن. جاء هذا الاجتماع على هامش مشاركة ترامب في الدورة الـ33 من اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الذي استمر يومي 18 و19 نوفمبر 2026.

مبادئ التعاون والاستقرار الاستراتيجي

دعا شي إلى بذل جهود مشتركة من أجل توجيه مسار العلاقات بين بكين وواشنطن نحو الاتجاه السليم. وأكد أن العلاقات بين الدولتين حافظت على وتيرة مستقرة وإيجابية، مما عاد بالنفع على الشعبين وساهم في استقرار العالم. كما أشار الرئيس الصيني إلى أن الطرفين وضعا تصوراً لعلاقات بناءة ترتكز على الاحترام والنزاهة والمعاملة بالمثل. واتفق الجانبان على صياغة خطة عمل تهدف إلى بناء علاقة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي.

تنفيذ التوافقات وتعميق التنسيق المشترك

شدد شي على ضرورة تنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا البلدين للحفاظ على الزخم الإيجابي، وهو ما أكد عليه ترامب أيضاً خلال اللقاء. ودعا شي إلى تعزيز التواصل في المجالات الاقتصادية والتجارية مع معالجة شواغل الطرفين لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما أشار إلى أهمية تعميق التعاون في ملفات مكافحة المخدرات، وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، ومواجهة الاحتيال الإلكتروني.

الذكاء الاصطناعي وقضية تايوان

طالب شي بضرورة التنسيق للوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان بقائه تحت السيطرة البشرية. وفيما يتعلق بملف تايوان، طالب الرئيس الصيني الجانب الأمريكي بالتعامل الصحيح مع هذه المسألة وتجنب التسبب في أي اضطرابات للعلاقات الثنائية. ومن جانبه، صرح ترامب بأن الولايات المتحدة لا تؤيد استقلال تايوان.