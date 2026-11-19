موافقة برشلونة على انتقال أراوخو الدائم

أعلن ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، موافقته على إمكانية تحويل إعارة المدافع رونالد أراوخو إلى انتقال دائم لصالح ليفربول. وانتقل اللاعب الدولي الأوروغواياني، البالغ من العمر 27 عاماً، إلى صفوف الفريق الإنجليزي في أغسطس 2026 لمدة موسم واحد. ويحتوي العقد على بند يمنح ليفربول حق شراء اللاعب مقابل 47 مليون جنيه إسترليني.

انفتاح النادي الكتالوني على رحيل اللاعب

أكد ديكو أن إدارة برشلونة لا تمانع رحيل أراوخو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضح أن إتمام الصفقة لا يعتمد حصراً على سداد قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه. وشدد ديكو على أن القرار النهائي يتطلب الحصول على الموافقة الشخصية للاعب نفسه. كما أشار إلى ضرورة مراعاة سعادة أراوخو وضمان استعادته لمستواه المهني المعهود.

أداء أراوخو مع ليفربول

منذ انضمامه، شارك أراوخو في 15 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، ساهم خلالها في تحقيق الفريق الفوز في 10 مواجهات. وسجل المدافع هدفين وصنع هدفاً واحداً في دوري أبطال أوروبا، بينما يعتمد عليه المدرب أندوني إيراولا بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

إحصائيات المدافع في الدوري الإنجليزي

أظهرت الأرقام تفوق أراوخو الدفاعي، حيث قام بـ 40 عملية تشتيت للكرة خلال 10 مباريات في الدوري الإنجليزي. ونجح اللاعب في الفوز بـ 49 صراعاً ثنائياً بنسبة نجاح بلغت 61.3%، بالإضافة إلى الفوز بـ 30 صراعاً هوائياً بنسبة نجاح وصلت إلى 66.7%. وتضعه هذه الأرقام ضمن أعلى 96% من مدافعي الدوري الإنجليزي في معدلات الفوز بالصراعات الهوائية والثنائية.