هبوط المؤشر العام للسوق

سجل المؤشر العام لبورصة الكويت انخفاضاً ملحوظاً في جلسة الخميس 19 نوفمبر 2026. فقد تراجع المؤشر بمقدار 60.20 نقطة، وهو ما يمثل نسبة 0.7 في المئة، ليغلق عند مستوى 8499.43 نقطة.

شهد السوق العام تنفيذ 21879 صفقة شملت تداول 425.6 مليون سهم. ووصلت السيولة النقدية المتداولة إلى 87.7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 271 مليون دولار أمريكي.

انكماش مؤشرات السوق الأول والرئيسي

شهد السوق الأول انخفاضاً في مؤشره بمقدار 53.38 نقطة بنسبة 0.59 في المئة، ليستقر عند مستوى 8956.33 نقطة. وتم تداول 240.7 مليون سهم في هذا السوق عبر 10604 صفقات، بقيمة بلغت 57.5 مليون دينار كويتي، أو 177.6 مليون دولار أمريكي.

أما مؤشر السوق الرئيسي فقد تراجع بمقدار 107.14 نقطة، أي بنسبة 1.26 في المئة، ليبلغ مستوى 8425.02.16 نقطة. وجرت عمليات التداول على 184.9 مليون سهم من خلال 11275 صفقة، محققة قيمة إجمالية قدرها 30.2 مليون دينار كويتي، تعادل 93.3 مليون دولار أمريكي.

تراجع مؤشر رئيسي 50

شهد مؤشر "رئيسي 50" هبوطاً حاداً بلغ 327.58 نقطة، بنسبة انخفاض وصلت إلى 3.44 في المئة. وأغلق المؤشر عند مستوى 9199.80 نقطة.

سجلت التداولات ضمن هذا المؤشر تداول 171.19 مليون سهم، وذلك عبر إتمام 9621 صفقة. وبلغت القيمة النقدية لهذه التداولات 28.3 مليون دينار كويتي، وهو ما يعادل 87.4 مليون دولار أمريكي.