طرح اللعبة في الأسواق الدولية

أصبحت لعبة GTA 6 متاحةً رسمياً للاعبين حول العالم بدءاً من منتصف ليل الخميس 19 نوفمبر 2026. وكان سكان نيوزيلندا أول من حظوا بفرصة تجربتها فور إطلاقها في توقيتهم المحلي.

وصلت اللعبة إلى المملكة المتحدة في منتصف الليل بتوقيت لندن، وقد شهدت الساعات الأولى إقبالاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من الجمهور في مختلف المناطق.

أجواء اللعبة وقصتها

تدور أحداث الإصدار الجديد داخل ولاية ليونيدا الأمريكية الخيالية، وتتمحور القصة حول شخصيتين رئيسيتين هما لوسيا وجيسون، حيث تبدأ الحبكة الدرامية بعد تعثر عملية سرقة كان يُفترض أن تكون سهلة.

انطباعات اللاعبين الأولى

أشادت أليانا فرناندو، المقيمة في أوكلاند، بجودة الرسوميات منذ اللحظات الأولى للتشغيل. وفي لندن، عبر تشارلي وود عن إعجابه بالحوار الساخر قبل البدء الفعلي في اللعب، مؤكداً بعد مرور 30 دقيقة أن التجربة تستحق الانتظار الطويل.

كما أثنى اللاعبون في المملكة المتحدة على دقة التفاصيل البصرية في اللعبة، وأبدت كيزا ماكدونالد إعجابها بطبيعة العلاقة التي تربط بين الشخصيتين الرئيسيتين.

نظرة على الشخصيات والبيئة

أشارت كيزا ماكدونالد إلى وجود مظاهر تمييز جنسي داخل عالم اللعبة، ورغم ذلك، رأت أن لوسيا تقدم رد فعل ملائماً تجاه هذه الممارسات. واعتبرت ماكدونالد أن هذا الإصدار هو الأول في السلسلة الذي يصور النساء كبشر بشكل حقيقي.