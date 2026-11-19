أطلقت شركة Rockstar Games يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 لعبة Grand Theft Auto VI رسمياً لأجهزة PlayStation 5 وXbox Series X/S، بينما يترقب مجتمع اللاعبين موعد صدور نسخة الحاسب الشخصي المتوقع في الربع الأول من عام 2027.

مواصفات وتحديات تقنية

ستوفر نسخة الحاسب الشخصي دعماً لدقة 4K مع إتاحة معدل إطارات غير محدود وتقنية تتبع الأشعة. وتعمل الشركة حالياً على تحسين أداء اللعبة لضمان تشغيلها على الأجهزة ذات المواصفات المنخفضة وكذلك الأجهزة المحمولة. يُذكر أن حجم تثبيت اللعبة على أجهزة الكونسول يتجاوز حالياً 200 جيجابايت.

توقعات السوق وسلوك اللاعبين

تضاعف عدد مستخدمي منصة Steam من 20 مليوناً إلى أكثر من 40 مليون مستخدم منذ عام 2020. تُفضل شريحة واسعة من اللاعبين منصة الحاسب الشخصي لتجنب تكاليف اللعب الجماعي عبر الإنترنت، إضافة إلى الاستفادة من الخصومات الرقمية المتوفرة. في المقابل، يرى مراقبون أن Rockstar Games تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء اللعبة على منصات متعددة لزيادة مبيعاتها.

مستقبل GTA Online ومواعيد الإصدار

من المتوقع إطلاق نسخة محسنة من GTA Online بالتزامن مع طرح نسخة الحاسب الشخصي. ورغم التوقعات المعلنة، يشير البعض إلى احتمالية تأخر إصدار نسخة الحاسب الشخصي بناءً على سجل الشركة في تأجيلات إصدارات الكونسول السابقة.