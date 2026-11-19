تحديث تجريبي جديد لهواتف Galaxy S26

أطلقت شركة سامسونج يوم الخميس 19 نوفمبر 2026 النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 9.5 لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S26. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز مرونة التصوير الفوتوغرافي وتوسيع نطاق الاستفادة من الإمكانيات التقنية للعتاد الحالي في الأجهزة.

ميزة تقريب جديدة في وضع البورتريه

أضاف التحديث خياراً جديداً للتقريب بمعدل 5x ضمن وضع التصوير الشخصي المعروف بـ Portrait mode. يقتصر توفر هذه الميزة بشكل حصري على مستخدمي هاتف Galaxy S26 Ultra، حيث تعتمد في عملها على كاميرا التقريب المخصصة بدقة 50 ميجابكسل.

تعديلات في واجهة الكاميرا وخيارات التصوير

حافظ التحديث على خيارات التقريب التقليدية السابقة وهي 1x و2x و3x، مما يمنح المستخدمين تنوعاً أكبر في لقطاتهم. كما تضمن التحديث تغييراً في تصميم واجهة تطبيق الكاميرا، حيث اعتمدت الشركة تصميماً دائرياً جديداً لأدوات التحكم.

نطاق توفر التحديث التجريبي

أصبح التحديث متاحاً حالياً للمستخدمين في عدة دول حول العالم. تشمل قائمة الدول التي وصلها التحديث كلاً من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والهند، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى بولندا.