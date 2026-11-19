اجتمع مسؤولون من الأردن وسوريا في منطقة البحر الميت يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول، لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ملفات التعاون الصناعي والاستثماري

شارك في هذا اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري أحمد رواد رمضان، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس لجنة غرفة تجارة الأردن وائل شقيرات. ركز المجتمعون على آليات تطوير فرص التعاون في القطاعين الصناعي والاستثماري، مع التأكيد على أهمية إقامة مشروعات مشتركة تدعم النشاط الاقتصادي. كما ناقش الطرفان إمكانية استفادة الشركات الأردنية من فرص إعادة الإعمار المتاحة في سوريا.

تنشيط حركة التجارة وتذليل العقبات

بحث المشاركون سبل دفع حركة التجارة البينية نحو مستويات أفضل، مشددين على ضرورة إزالة المعوقات التي تواجه انسياب السلع والبضائع بين الجانبين. وتطرق النقاش إلى أهمية رفع كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية لضمان تدفق أسرع للمواد. كما دعا الحاضرون إلى تعزيز التنسيق المستمر بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

نحو مرحلة التكامل الاقتصادي

أكد المجتمعون ضرورة تقوية الروابط بين مجتمعات الأعمال في الأردن وسوريا بما يخدم المصالح المشتركة. وشددوا على أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية من التعاون التقليدي إلى مرحلة متقدمة من التكامل الصناعي والتجاري. يعكس هذا اللقاء رغبة الطرفين في بناء شراكات عملية تسهم في تحفيز الاستثمار المشترك.