الذوادي يربط نجاح المونديال بطموحات قطاع السينما

افتتح حسن الذوادي، رئيس لجنة قطر للأفلام، فعاليات "أيام الدوحة للصناعة" يوم الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، والتي تستمر حتى ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦. وأكد خلال كلمته أن الكوادر التي أدارت تنظيم كأس العالم ٢٠٢٢ تنقل خبراتها ومبادئ عملها إلى قطاع السينما. ويرى الذوادي أن السجل الناجح في استضافة البطولة يمنح قطر القدرة على تحقيق طموحاتها في التحول إلى مركز دولي لإنتاج الأفلام.

استراتيجية الإنتاج والشراكات الدولية

تستهدف الدوحة تعزيز مكانتها كمنصة تربط الثقافات ودعم المحتوى في العالم العربي والجنوب العالمي. وتتضمن خططها بناء صناعة متكاملة تشمل التمويل والتأمين والتدريب والتعليم، وليس فقط الإنتاج المادي. وتجري حالياً محادثات مستمرة مع شركاء أمريكيين مثل "سكاي دانس" و"نيون". وتتضمن الشراكة مع "سكاي دانس" عبر شركة "ميرامكس" إنتاج فيلم ومسلسل أصلي، بينما تستهدف اتفاقية "نيون" تمويل وتوزيع ما بين ٦ إلى ١٠ أفلام على مدار ٤ سنوات، مع توقعات بإعلان تفاصيل إضافية خلال الأيام القليلة القادمة. كما يجري تطوير نسخة عربية من فيلم "Serendipity" المنتج عام ٢٠٠١.

حوافز الاستثمار وتحديات المنطقة

أعلنت قطر العام الماضي عن حوافز مالية تمنح استرداداً نقدياً بنسبة ٥٠٪ لإنتاج الأفلام والمسلسلات. وتوفر الدولة أيضاً حافزاً بنسبة ٢٥٪ للمشاريع التي تصور في دول عربية أخرى بشرط التنسيق مع الدوحة، مما يرسخ دورها كبوابة إقليمية للمشاريع السينمائية. وتستفيد منصة بث أمريكية كبرى حالياً من هذه الحوافز لتصوير عمل لها داخل قطر. وفي المقابل، أقر الذوادي بأن النزاعات الجيوسياسية قد أثرت على وتيرة تنفيذ بعض المشاريع الكبرى في الفترة الماضية.