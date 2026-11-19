شهدت ولاية أنطاليا التركية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31».

تفاصيل التوقيع والتعاون الثنائي

وقّع المذكرة كل من واصب شاهين، رئيس المؤسسة التركية، وسلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة القطرية. وتعمل هذه الوثيقة على تجديد اتفاق سابق أُبرم بين الطرفين في عام 2023، بهدف تبادل الخبرات الحقوقية وتوطيد أواصر التعاون بين المؤسستين.

رؤية تركيا بشأن المناخ والحقوق

أكد واصب شاهين وجود رابط جوهري بين قضايا المناخ وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة يمثلون الفئات الأكثر تأثراً بالتبدلات المناخية. وطالب شاهين بضرورة تحميل الدول والشركات الأكثر تسبباً في التلوث المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه التبعات. كما شدد على أهمية تحويل التعهدات الدولية إلى نصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية ملموسة، مع ضرورة استحداث هيئات رقابية مستقلة.

موقف اللجنة الوطنية القطرية

من جانبه، حذر سلطان بن حسن الجمالي من أن أزمة المناخ تشكل تهديداً مباشراً للحقوق الأساسية للإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والسكن والغذاء. ودعا الجمالي إلى ضرورة مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة الوطنية لضمان حماية الحقوق.

استضافة أنطاليا لمؤتمر "كوب 31"

تستضيف تركيا مؤتمر "كوب 31" للمرة الأولى في تاريخها، حيث انطلقت أعماله في مدينة أنطاليا يوم 9 نوفمبر 2026، وتستمر فعاليات هذا الحدث الدولي حتى 20 نوفمبر 2026.