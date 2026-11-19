الكشف المبكر عن تصميم ومواصفات الإصدار المرتقب

نشرت يوم الخميس ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦ صور جديدة لهاتف شركة موتورولا الجديد المسمى "رازور فليكس" (Razr Flex). يأتي هذا الجهاز ليكون منافساً مباشراً لكل من "آيفون ديو" و"جالاكسي زد فولد ٨".

خيارات الألوان والمظهر الخارجي

يتوفر الهاتف بلونين رئيسيين هما الأخضر المسمى "دارك بوتانيكال جاردن" والبني المعروف بـ "كورياندر". كما يحتوي على خلفيات تتميز بملمس جلدي ومنسوج.

شاشات العرض وتقنيات التصوير

يبلغ قياس الشاشة الخارجية ٤.٩٧ بوصة، بينما يصل قياس الشاشة الداخلية إلى حوالي ٧ بوصات. يضم الجهاز كاميرتين خلفيتين، بالإضافة إلى كاميرات سيلفي موزعة على الشاشتين.

آلية الطي والسعر المتوقع

يتميز الهاتف بمفصلة قادرة على التثبيت في وضع نصف مفتوح. يبلغ السعر المتوقع للجهاز حوالي ١٧٩٩ دولاراً.

مواعيد الإطلاق والمعرض المنتظر

يُرجح الكشف عن الهاتف خلال معرض "سي إي إس" (CES) في يناير. ومن المتوقع إطلاق الهاتف في أوائل عام ٢٠٢٧.