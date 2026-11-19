بيان رسمي عشية اليوم العالمي للطفل

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن الحقوق الإنسانية لأطفال فلسطين لا تقبل التجزئة، مشددة على استحقاقهم للحياة والأمان والمستقبل. ونشرت الوزارة هذا البيان يوم الخميس 19-11-2026 تمهيداً لليوم العالمي للطفل الذي يوافق يوم الجمعة.

خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية في غزة

أوضحت الوزارة أن الصغار يواجهون ظروفاً قاسية جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المندلعة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأسفرت هذه المعارك عن مأساة إنسانية راح ضحيتها أكثر من 21 ألف شهيد من الأطفال، إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف ونزوح مئات الآلاف منهم.

تدمير المنظومة التعليمية والصحية في القطاع

ألحق العدوان أضراراً بالغة تمثلت في تحطيم المدارس والمؤسسات التعليمية بالكامل. وأدى ذلك إلى حرمان الطلاب من مقاعد الدراسة ومعاناتهم من صدمات نفسية حادة، فضلاً عن النقص الحاد في الغذاء والرعاية الصحية ومياه الشرب.

انتهاكات مستمرة في الضفة الغربية

امتدت الاعتداءات لتشمل الضفة الغربية؛ حيث يعاني الصغار من الاقتحامات المتكررة والقيود المشددة على حرية التنقل. وشملت الممارسات الإسرائيلية هدم المنازل وتهجير السكان وتعطيل المسيرة التعليمية بشكل متواصل.

مطالبات بوقف الانتهاكات وتوفير الدعم الشامل

وجهت الجهات الحكومية دعوة ملحة إلى المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف لتأمين حماية حقيقية للنشء الفلسطيني. وطالبت بوقف الخروقات وضمان حق التعلم وإعادة إعمار المدارس المتضررة.

تأمين الاحتياجات الأساسية وبرامج الدعم النفسي

شددت الدعوة على ضرورة تأمين المتطلبات الإنسانية والصحية والغذائية وإدخال الإمدادات الإغاثية العاجلة. كما طالبت بتخصيص برامج متكاملة للدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لصالح المتضررين.