استنكار برلماني للعمليات الإسرائيلية وسط غزة

أعرب البرلمان العربي عن إدانته الشديدة للعمليات العسكرية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي يوم 19-11-2026 في محيط الخط الأصفر وسط قطاع غزة. وشهدت تلك التطورات استهداف أحياء سكنية آهلة بالسكان إلى جانب إغلاق محور صلاح الدين بالكامل.

مخاطر تفاقم الأزمة الإنسانية وتهديد المدنيين

اعتبرت المؤسسة التشريعية العربية أن هذا التصعيد يشكل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار ويشكل خطراً جسيماً على سلامة السكان. ونبهت إلى احتمالية سقوط مزيد من الضحايا بين قتلى وجرحى، فضلاً عن دفع السكان نحو التهجير القسري وتقييد حرياتهم في التنقل.

اتهامات بتجاهل الإرادة الدولية ومطالب بالتدخل

أكد البيان الصادر أن هذه الممارسات وفرض الحقائق الميدانية بالقوة تعكسان تحدياً صريحاً للمجتمع الدولي واستخفافاً بقراراته. ووجه البرلمان دعوة عاجلة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال بغية وقف العمليات وحماية الأبرياء الفلسطينيين وتأمين تنقلهم.

تحذيرات من تداعيات الصمت الدولي

حذرت الهيئة من أن غياب الموقف الدولي الحازم يمنح الجانب الإسرائيلي غطاءً للاستمرار في خروقاته التي تمس السلم والأمن الدوليين. وأشارت إلى أن القطاع عجز تماماً عن تحمل المزيد من الدمار والتشريد والاعتداءات.

المسؤولية القانونية تجاه الشعب الفلسطيني

ختم البرلمان موقفه بالتأكيد على أن الدفاع عن أرواح الفلسطينيين ووضع حد للحملات العسكرية يعتبران واجباً قانونياً وأخلاقياً وإنسانياً ملزماً.