تصميم الهواتف ومواصفات الشاشات الخارجية والداخلية

طرحت شركة سامسونج هاتف Galaxy Z Fold8 في الأسواق قبل بضعة أشهر من ظهور هاتف iPhone Duo. يتمتع الإصدار القابل للطي من سامسونج بأبعاد هي الأعرض والأقصر بين كافة إصدارات الشركة السابقة. وفي المقابل، يضم هاتف شركة أبل هيكلاً يتسم بالثقل والفخامة إضافة إلى زوايا دائرية واضحة.

عالجت شركة أبل مشكلة بروز الثنية عبر تزويد الجهاز بشاشة ذات طلاء غير لامع بنانو تكتسشر. كما أخفت الكاميرا الداخلية بالكامل تحت الشاشة. بينما يعتمد منافسه على كاميرا تقليدية تظهر على شكل ثقب وتتفوق جودتها على الكاميرا الداخلية لجهاز أبل.

القدرات التقنية وأنظمة الحماية والكاميرات

تعتمد قوة جهاز سامسونج على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، في حين ينبض قلب هاتف أبل بشريحة A20 Pro. يفتقر كلا الجهازين إلى وجود كاميرا مخصصة للتقريب البصري. وتبلغ دقة الكاميرا الرئيسية والكاميرا واسعة النطاق في هاتف أبل 48 ميجابكسل لكل منهما. أما في جهاز سامسونج فتصل دقة الكاميرا واسعة النطاق والكاميرا الأخرى إلى 50 ميجابكسل.

يعتمد كلا الهاتفين على بصمات الأصابع كوسيلة للتعرف على المستخدمين. وقدمت شركة أبل هذا الأسبوع ميزة التعرف على الوجه عبر تحديث النظام القادم iOS 27.3.

المزايا الإضافية ومقارنة الأسعار في الأسواق

ينفرد هاتف سامسونج بدعم بطاقة SIM حقيقية بجانب اعتماده على شريحة eSIM في طراز أبل. ويحتوي جهاز سامسونج على ميزة الشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة المساعدة وإمكانية تصوير فيديو بدقة 8K. ويحمل هاتف سامسونج معيار مقاومة ماء وغبار بدرجة IP48، بينما حصل جهاز أبل على تصنيف IP68.

يتقبل هاتف أبل استخدام قلم أبل المزوّد بمنفذ USB-C، بينما لا يتوافق جهاز سامسونج مع أقلام S Pen. وتتفوق سامسونج في إدارة تعدد المهام عبر تشغيل ثلاثة تطبيقات في نفس الوقت بجانب النوافذ المنبثقة وشريط المهام. يبدأ سعر هاتف Galaxy Z Fold8 من 1,899.99 دولاراً، ويبلغ السعر الابتدائي لهاتف iPhone Duo 1,999 دولاراً.