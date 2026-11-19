تحرك الاتحاد الدولي وتوظيف طواقم جديدة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن الشروع في توظيف محكمين متفرغين مع وضع خطط لتطبيق هذا النظام على مراحل خلال موسم 2027. تشمل الخطة الاستعانة بعدد محدود من الحكام المتفرغين طوال عام 2027 تمهيداً لتوسيع هذه المجموعة مع حلول عام 2028. أوضح الاتحاد أن الطواقم الحالية ستستمر في أداء مهامها ضمن قائمة تضم أعضاء متفرغين وغير متفرغين للمستقبل القريب. يتألف فريق التحكيم في أي سباق جران بري من أربعة أشخاص يضم بينهم سائقاً سابقاً واحداً.

الاستجابة لشكاوى السائقين وضمان العدالة

جاءت هذه الإجراءات استجابة لطلبات مستمرة تقدم بها سائقو سباقات الجائزة الكبرى جراء الانتقادات حول تفاوت قرارات العقوبات. سبق للسائقين التظلم مراراً باجتماعاتهم من غياب التنسيق في تطبيق اللوائح المرتبطة بأخطاء ومعايير القيادة. طالب كارلوس ساينز، سائق فريق وليامز وعضو مجلس إدارة رابطة سائقي الجراند بري، العام الماضي بالتوجه نحو تعيين محكمين دائمين. يرى الاتحاد أن المبادرة ستوفر استمرارية وخبرة تنظيمية تدعم النزاهة وتطور القواعد الرياضية المعتمدة.

تمويل إضافي وتصريحات القيادة الرياضية

أكد الاتحاد الدولي أن الاستعانة بسائقين سابقين ستبقى مستمرة تقديراً لخبراتهم الكبيرة في المجال. ترافقت هذه التطورات مع افتتاح مركز عمليات خاص بالسباقات يتبع الاتحاد ضمن المقر الرئيسي لـفورمولا 1 في بيغين هيل جنوب لندن. تلقى الاتحاد الدولي مؤخراً أموالاً إضافية مقدمة من الفورمولا 1 بغرض تطوير نظام التحكيم وصياغة اللوائح بدقة. صرح محمد بن سُليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، أن تمويل منظومة التحكيم يبرهن على حرصهم على تطبيق أسمى معايير العدالة والنزاهة. وبين محمد بن سُليّم أن جلب حكام متفرغين يشكل محطة رئيسية لتأسيس هيكل تحكيم متخصص للبطولة واستثماراً حقيقياً بمستقبل المنافسات.