تحركات مانشستر يونايتد لضم مدافعين جدد ومهاجمين

يستعد نادي برشلونة الإسباني خلال شهر يناير للحصول على خدمات الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، البالغ من العمر 28 عاماً ومدافع مانشستر يونايتد، بهدف تدعيم الخط الخلفي للفريق. في المقابل، يدرس مانشستر يونايتد إمكانية التعاقد خلال شهر يناير مع ثنائي دفاع نادي فولهام، وهما الظهير الأيسر الأمريكي أنطوني روبنسون البالغ 29 عاماً وقلب الدفاع النيجيري كالفين باسي البالغ 26 عاماً. كما وجه النادي الإنجليزي أنظاره نحو مهاجم الولايات المتحدة ونادي موناكو فولارين بالوجون صاحب الـ 25 عاماً، بالإضافة إلى مهاجم فريبورغ وكرواتيا إيغور ماتانوفيتش البالغ من العمر 23 عاماً.

صراع الأندية على ضم المواهب الشابة في أوروبا

أوفد ليفربول كشافين لمراقبة المهاجم البرتغالي غوستافو فاريلا البالغ 21 عاماً ومحترف نادي مونزا، والذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي ويحظى بمتابعة من يوفنتوس أيضاً. ينتظر نادي بورنموث وصول عروض مالية قريبة من سعره المقدر بمائة مليون جنيه إسترليني للاعب الوسط الإنجليزي أليكس سكوت ذي الثلاثة وعشرين عاماً، بينما يقود تشيلسي سباق التعاقد معه. يتابع روما فرصة التعاقد خلال شهر يناير مع جناح تشيلسي الإنجليزي جيمي باينو-غيتينز الذي يبلغ من العمر 22 عاماً.

مستقبل إندريك وصراع الأندية الإيطالية

وضع نادي ميلان لاعب خط الوسط الإسكتلندي في نابولي سكوت مكتوميناي صاحب الـ 29 عاماً كأولوية قصوى للتعاقد معه، وسط مساعٍ ومنافسة محتملة من ريال مدريد ومانشستر يونايتد. يسعى ناديا ميلان وروما للضغط على ريال مدريد بهدف الاستغناء عن المهاجم البرازيلي إندريك البالغ 20 عاماً في شهر يناير، بعدما تم تحديد سعره بنحو سبعين مليون يورو أو ما يوازي 58 مليون جنيه إسترليني. يترقب أرسنال وضع مهاجم برينتفورد وألمانيا كيفن شادي البالغ من العمر 24 عاماً، بينما يدرس النادي اللندني إمكانية ضمه خلال الانتقالات الشتوية.

مطالب بوكيتينو الإدارية داخل أولد ترافورد

يطالب ماوريسيو بوكيتينو إدارة مانشستر يونايتد بإقالة مدير كرة القدم جايسون ويلكوكس وتعيين بول ميتشل مكانه، وهو الشخص الذي سبق للأرجنتيني العمل معه في فترتيه مع ناديي ساوثهامبتون وتوتنهام.