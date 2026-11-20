أطلقت شركة أنثروبيك طرحها الأولي العام بسعر حددته عند 83 دولاراً للسهم الواحد ليلة الأربعاء، لتنجح في جمع مبلغ 81.3 مليار دولار.

تقييم الالتزامات المالية

وصل حجم التزامات الحوسبة والبنية التحتية الخاصة بشركة أنثروبيك إلى حوالي 895 مليار دولار. من ضمن هذا المبلغ الإجمالي، تبلغ قيمة الالتزامات التي تستحق قبل تاريخ سبتمبر 2027 نحو 70 مليار دولار.

مشاريع مراكز البيانات

تعمل شركة فلويدستاك ومقرها نيويورك على تشييد مراكز بيانات مخصصة لأنثروبيك في ولايتي تكساس ونيويورك. يأتي هذا ضمن برنامج بقيمة 50 مليار دولار تم الإعلان عنه في شهر نوفمبر الماضي، بينما تتولى جوجل دعم الدين لمواقع متعددة. ومن جانب آخر، حصلت أنثروبيك على طلبية لتعطل المولدات من شركة وان بي دبليو سولوشنز بقيمة 3.4 مليار دولار، وتتضمن هذه الصفقة 1.7 غيغواط إضافة إلى خدمات هندسية وأعمال إنشاءات.

أداء شركات الطاقة والمعدات

حققت مبيعات توليد الطاقة لدى شركة كاتربيلر صعوداً بنسبة 30% مدفوعة بطلب مراكز البيانات خلال الربع الثالث، ووصلت محفظة الطلبات المتراكمة لديها إلى 78 مليار دولار. بلغت الرسوم الجمركية للشركة نحو 600 مليون دولار خلال الربع، مع توقعات بوصولها إلى حوالي 2.2 مليار دولار خلال العام. أما شركة جي إي فيرنوفا فقد باعت فتحات تسليم متعددة تخص عام 2032، وارتفعت حجوزات معدات الغاز لتصل إلى 122 غيغواط مقارنة بـ 116 غيغواط في الربع، بينما قفز إجمالي الطلبات بنسبة 96% ليبلغ 29 مليار دولار، وضاعفت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم ليصل إلى 20 مليار دولار.

تحركات شركات الأصول الرقمية

قامت شركة ريوت بلاتفورمز بتأجير مجمعها بالكامل الواقع في كورسيانا بولاية تكساس لمختبر ذكاء اصطناعي رائد لمدة تصل إلى 15 عاماً. قدرت صفقة التأجير بنحو 28 مليار دولار لتغطية 910 ميغواط، بينما تبلغ تكلفة البناء نحو 5.5 مليار دولار. باعت شركة ريوت 20,264 عملة بيتكوين خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل نحو 1.5 مليار دولار. صرح الرئيس التنفيذي جيسون ليس بأن شركته لا تترقب إصدار أسهم لتمويل المشاريع التي جرى الإعلان عنها. في تاريخ 10 نوفمبر، رفعت جيفريز تصنيف ريوت إلى مستوى "شراء"، في حين خفضته كي إي بي دبليو إلى مستوى "أداء السوق". سجلت شركة هات 8 إيرادات للربع الثالث بلغت 71.1 مليون دولار، وصافياً للدخل وصل إلى 189.5 مليون دولار نتيجة مكاسب تحققت في الأصول الرقمية بقيمة 413.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي النقد والأصول قصيرة الأجل نحو 6.6 مليار دولار.

استثمارات الكهرباء والتوسعات

أفادت شركة أنتيرجي بأن محطة ريفر بين في غرب فليسيانا بلويزيانا سوف تزوّد بمقدار أولي يبلغ 330 ميغواط لصالح قِطَع الحوسبة البالغة 245 ميغواط، مع القدرة على الوصول إلى ما يصل إلى 1,000 ميغواط في وقت لاحق، وبلغت تكلفة المرحلة الأولى 10 مليارات دولار. حققت شركة أنتيرجي أرباحاً للربع الثالث بلغت 1.98 دولاراً للسهم الواحد مقابل توقعات استقرت عند 1.71 دولاراً، مترافقة مع خطة لتمويل الأسهم بقيمة 5.2 مليار دولار إلى جانب إنفاق رأسمالي مخطط بقيمة 55 مليار دولار يغطي الفترة بين 2027 و2030.